„Ich habe all das, was ich mir so gewünscht habe, als ich klein war, schon in die Tat umsetzen können“, stellt Ania Niedieck im Geburtstags-Interview voller Dankbarkeit fest und meint damit vor allem ihre glückliche Ehe, zwei wundervolle Kinder und den Traumjob bei AWZ. Alles, was in ihrem Leben jetzt noch folgt, sei für die 40-Jährige eine „Zugabe“. Für die Zukunft wünscht sie sich nämlich eigentlich nur noch eins: Gesundheit.

Denn erst vor kurzer Zeit wurde ihr wieder deutlich vor Augen geführt: Es gibt nichts Wichtigeres. „Bei mir wurde weißer Hautkrebs festgestellt“, so Ania Niedieck. Nach zwei Operationen im Gesicht ist sie nun symptomfrei.