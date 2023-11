Imani ist nach ihrer Trennung von Deniz auf eine Dienstreise nach Berlin gefahren, kommt nun aber nach Hause zurück. Als sie die WG betritt, trifft sie sofort auf Deniz, der hastig versucht, die Unordnung der letzten Tage zu beseitigen. Die beiden reden kurz miteinander, dann bezieht Imani das Gästezimmer. Später, als Imani allein in der Wohnung ist, klingelt jemand an der Tür. Es ist eine Schlaganfall-Lotsin, die Deniz sucht. Er sei jetzt schon zum dritten Mal nicht zu seinem Termin erschienen, erklärt die junge Frau Imani. Wenn das so bleibt, könne sie ihn nicht weiterbetreuen.

Dass Deniz diese wichtigen Termine nicht wahrnimmt, findet Imani alarmierend. Als Deniz nach Hause kommt, versucht sie ihm ins Gewissen zu reden. Ob sie damit bei ihm durchdringt, zeigt das Video oben.

