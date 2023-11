Deniz macht es schwer zu schaffen, dass Imani kurz vor ihrem Ja-Wort mit ihm Schluss gemacht hat. Und auch, dass sie nun einfach weggegangen ist. Allerdings hat sie ihm einen Brief hinterlassen, da es noch ein paar Dinge gibt, die sie ihm sagen möchte. Deniz bringt es jedoch nicht übers Herz, ihn zu lesen und so landet der Brief zunächst ungeöffnet im Abfalleimer. Aber nach einiger Zeit zieht Deniz ihn wieder heraus und beginnt zu lesen. Doch das fällt ihm unheimlich schwer. Schon nach den ersten Zeilen treten ihm Tränen in die Augen. Er schenkt sich ein Glas Rotwein ein und beginnt zu trinken, da er glaubt, Imanis Abschiedsworte nur so verkraften zu können. Was Imani ihm geschrieben hat, zeigt das Video oben.

