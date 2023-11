Auto winterfest machen: Die 6-Punkte-Checkliste

Der Motor springt nach einer klirrenden Frostnacht nur dann problemlos an, wenn die Startbatterie noch genügend Saft hat. Quält sich der Anlasser sollte der Ladestand der Batterie kontrolliert werden. Falls nötig dann ans Ladegerät klemmen. Um den Energiespeicher zu schonen, sollte man die Tortur Kurzstrecke möglichst meiden. Auf Fahrten unter zehn Kilometer wird die Batterie im Winter praktisch nie voll. Stop&Go-Verkehr und Ampelstopps mit viel Leerlaufbetrieb verstärken diesen negativen Effekt noch. Der Batterie zuliebe auch die kleinen Energiefresser stets im Blick haben – zum Beispiel heizbare Heckscheibe, Sitzheizung und Gebläse.

Unser Tipp bei alten Batterien: Habt für den Notfall in der kalte Jahreszeit am besten immer ein Starthilfekabel im Auto. Eine Autobatterie ist aber ein Verschleißteil. Nach vier bis fünf Jahren kann sie ihren Geist aufgeben. Statt sich mit einem schwächelnden Akku quälen, wird dann besser ein neuer angeschafft. Woran ihr erkennt, dass eure Batterie nicht mehr zu gebrauchen ist, lest ihr hier.