Was harmlos anfängt, endet bitterböse. Nach Pascal Hens’ Tod fragt Sonja Zietlow die Promis, ob jemand das Portrait des Ex-Handballprofis behalten will. Und da muss Ulrike von der Groeben nicht lange nachdenken. „Ich würd’s mitnehmen“, platzt es sofort aus ihr raus. Ein Andenken, denn sie hat sich bestens mit Pommes verstanden. Was sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ahnt: Genau diese Situation wird von den anderen gegen sie verwendet.

Nicht nur für Sabrina Setlur ist Ulrikes Verhalten „over the top“. Auch einige andere Kandidaten sind irritiert und fragen sich: Ist die 66-Jährige vielleicht eine Verräterin und will nur ablenken?