Bei „RTL Aktuell“ kennen wir Ulrike von der Groeben als seriöse Sportmoderatorin. Doch für „Die Verräter“ tauscht die 66-Jährige das Nachrichtenstudio gegen ein Schloss in Frankreich. Gar nicht so schlecht, wäre da nicht die Sache mit der Lügerei. „Du darfst hier niemandem mehr trauen“, so Ulrike im RTL-Interview. Stimmt, schließlich wollen die Verräter inmitten der 16 Promis ja nicht auffliegen!