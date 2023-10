„Ich nähere mich der Geburt meines Erstgeborenen. Ich nähere mich der Geburt meines Mutter-Daseins. In dieser Transition spürte ich das große Bedürfnis, mich zum dritten Mal vollkommen von meinen Haaren zu lösen, um dann erneut den Wachstumsprozess zeitgleich mit meinem Baby zu durchleben“, schreibt die schwangere Anuthida bei Instagram zu einem Video, in dem sie ihre Follower an der Kopfrasur teilhaben lässt.