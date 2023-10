Es ist eine heikle Frage, die Anna-Maria Ferchichi in einer Fragerunde auf Instagram beantworten soll. Wie würde sie damit umgehen, wenn ihr Mann ihr fremdgehen würde. „Puh schwierige Frage“, gibt auch Anna-Maria zu. Zwar würde ein Seitensprung sie verletzen und ihr das Herz brechen, aber: „Würde ich alles aufgeben, was wir haben? Acht anderen Menschen das Herz brechen, weil mein Partner in einem Moment ‚schwach war'? Womöglich nicht!“ Dennoch gibt sie auch zu, dass ihre Beziehung zu Bushido danach nicht mehr dieselbe wäre.

Eine Aussage, die ich grundsätzlich auch erst einmal unterschreiben würde. Gerade, wenn man Kinder hat, sollte man an einer Beziehung arbeiten, statt sie direkt zu beenden. Am besten natürlich bevor es zum Seitensprung kommt. Denn wenn es zum Fremdgehen kommt, läuft es vermutlich schon vorher in der Beziehung nicht mehr rund.

