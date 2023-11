Es sind solche Momente, die Anna-Maria Ferchichi immer wieder kriegen. In ihrer Insta-Story hat die Frau von Rapper Bushido schon am Vorabend des großen Geburtstags ihre Gedanken mit ihren mehr als 700.000 Followern geteilt. „Ich gucke mir immer, den Abend vor den Geburtstagen, intensiv die letzten und die ersten Bilder an und versuche mich an alle Momente zu erinnern“, schreibt sie zu einem Foto, das sie noch mit runder Dreifach-Babykugel zeigt. „Für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt“, frohlockt die Mama von insgesamt acht Kindern.

Ihre jüngsten – namentlich Amaya, Leonora und Naima – feiern am 11. November bereits ihren zweiten Geburtstag. „Wir können Tortenschlacht machen!“, scherzt Anna-Maria, denn in der Küche haben sich die Tortenkartons gestapelt. Im Stress hat die 41-Jährige offensichtlich zu viele bestellt. Kein Wunder: Schließlich plant die Mutti hier eine Party mit fünfzig Gästen. Aber: Entwarnung – die Cupcakes, die sie bestellt hatte, hat sie einfach vergessen.