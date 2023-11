Wenn einer ihrer acht Sprösslinge Geburtstag hat, kann sich Anna-Maria Fercherchi einfach nicht zurückhalten. So auch zuletzt bei Töchterchen Laila. Mit all ihren Freundinnen im Gepäck genießt die Elfjährige in der Wahlheimat Dubai einen Verwöhntag der Extraklasse. In einem Instagram-Clip zeigt Mama Anna-Maria, wie sie die Mädchen mit einer knallpinken Limousine überrascht. Gemeinsam geht’s zum edlen Beauty-Spa. Aber nicht zu irgendeinem – das gewählte Etablissement ist extra auf Kids ausgelegt.

