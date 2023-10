In Deutschland ist der Name erst seit dem Jahr 2010 beliebt und seitdem von den Spitzen der Namenshitlisten nicht mehr wegzudenken. Als großes Namensvorbild diente sicherlich Levi Strauss, der Erfinder der Blue Jeans.

Schon gewusst? Den Vornamen gab er sich nach seiner Einwanderung in die USA selbst, denn mit seinem eigentlichen Namen Löb hätte er in Amerika vermutlich Schwierigkeiten gehabt.

Übrigens: Levi gibt es auch in der Schreibform mit Y. Allerdings wird diese Variante in Deutschland nur selten genutzt. Die weibliche Form ist übrigens Levia. Auch dieser Name erobert in den letzten Jahren die Namenshitlisten. (akr)

Lese-Tipp: Anna Adamyan bricht ihr Schweigen über „traumatische“ Geburt ihres Sohnes