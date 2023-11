„Sie wollte sich einen Traum erfüllen, und kam tot zurück“, so Anas Vater Weiny Machado, der in tiefer Trauer ist: „Ich habe meine einzige Tochter verloren, ein glückliches, intelligentes Mädchen. Sie wollte im April nächsten Jahres ihren Abschluss in Psychologie machen und Geld sparen. Ich habe keine Worte, um meinen Schmerz auszudrücken.“

Angeblich habe es in der Gluthitze zu wenig Wasser gegeben. Taylor Swift hat ihr Konzert sogar unterbrochen, um ihre Fans mit Flüssigkeit zu versorgen.