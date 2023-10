„Ich könnte das nicht!“

Als Deniz bei AWZ aus Helsinki zurückkommt, muss er feststellen: Imani ist ausgezogen. Schauspieler Igor Dolgatschew hält davon wenig: „Aus meiner Perspektive ist das sehr idiotisch.“ Das ist aber nicht das einzige, was den „Alles was zählt“-Star irritiert. Der 39-Jährige würde in diesem Liebes-Chaos privat nämlich auch ganz anders handeln, als seine Rolle Deniz. Was genau er damit meint und wieso er das gleichzeitig auch spannend findet, erklärt er oben im Video.