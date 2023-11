Alles nur ein PR-Gag: Snoop Dogg konsumiert weiter Marihuana

Vergangene Woche sorgte der Rapper und bekennende langjährige Marihuana-Konsument Snoop Dogg (52) für Aufsehen. In einem gewichtig klingenden Instagram-Post schrieb der Hip-Hop-Star am Donnerstag, dem 16. November: "Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören. Bitte respektiert zu diesem Zeitpunkt meine Privatsphäre." Viele Beobachter dachten angesichts des Social-Media-Beitrags des Rappers, dass dieser vorhabe, seinen Marihuana-Konsum aufzugeben. Doch dem ist nicht so.