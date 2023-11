Krimis und enge Duelle!

Drama pur in der NFL! Auch der 12. Spieltag hatte mal wieder einige Football-Thriller zu bieten. War das knapp. Die Houston Texans konnten eine Aufholjagd gegen Jacksonville Jaguars nicht krönen. Der letzte Field-Goal-Versuch prallte an den Querbalken. Einen Overtime-Krimi lieferten sich die Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Während Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions an Thanksgiving eine Niederlage kassierte, setzten sich die Chiefs deutlich gegen die Las Vegas Raiders durch.

