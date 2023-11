"Adventsfest der 100.000 Lichter": Diese Stars treten auf

Alle Jahre wieder: Auch 2023 lädt Florian Silbereisen (42) wieder am Vorabend des ersten Advents zum "Adventsfest der 100.000 Lichter". Laut MDR stehen auch die ersten Gäste für die Livesendung am 2. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten fest. Ein Blick auf die Gästeliste zeigt eine Kontinuität zum Vorjahr. Roland Kaiser (71), Maite Kelly (43), Andy Borg (63), Ella Endlich (39) und DJ Ötzi (52) waren schon 2022 dabei.

Dazu kommt eine weitere Auswahl der Crème de la Crème der Schlagerwelt: Andrea Berg (57), Mireille Mathieu (77), Nana Mouskouri (89) und Michelle (51). Außerdem dabei: Moderatorin Barbara Schöneberger (49), Modemacher Guido Maria Kretschmer (58) und Trompeter Till Brönner (52).

Auch 2023 bildet das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem einen der Höhepunkte der Show. Gemeinsam mit den Stars der Show gibt Silbereisen das Friedenslicht weiter, bis die titelgebenden 100.000 Lichter erreicht sind.

2023 läuft das "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" wieder an seinem angestammten Sendeplatz, am Samstag vor dem ersten Adventssonntag. Im letzten Jahr gab es eine Ausnahme. Aufgrund der Fußball-WM in Katar wurde die Sendung auf das zweite Adventswochenende geschoben.

In diesem Jahr tritt das "Adventsfest" gegen einen starken Gegner im Quotenkampf an. Parallel zur Live-Show im Ersten zeigt RTL "Disney100 - Die große Jubiläumsshow". Thomas Gottschalk (73) moderiert die Gala zum 100. Geburtstag des Unterhaltungskonzerns.

2004 präsentierte Florian Silbereisen zum ersten Mal die vorweihnachtliche Schlagerparty, damals noch unter dem Titel "Das Adventsfest der Volksmusik". Mit Unterbrechungen 2006 und 2008 und ab 2011 unter dem heutigen Namen ist die Live-Show eine beliebte TV-Tradition zur Vorweihnachtszeit geworden.

