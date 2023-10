„They're creepy and they're kooky. Mysterious and spooky. They're all together ooky. The Addams Family.“ Vielleicht nimmt Adele diesen Song jetzt ja mit in ihr Repertoire auf? Denn die 35-Jährige wäre eine SEHR überzeugenden Morticia Addams, wie sie am Wochende vor Halloween in ihrer Las-Vegas-Show eindrucksvoll bewiesen hat. Mit langen schwarzen Haaren, Samtkleid und Goth-Make-up hat Adele nämlich verblüffende Ähnlichkeit mit Schauspielerin Anjelica Huston, die die ikonische Rolle in zwei „Addams Family“-Filmen verkörperte.

Bei Adeles Fans kommt ihre Verwandlung in Morticia mega an. „Jetzt kann ich in Ruhe sterben, ich habe Adele mit dunklen Haaren gesehen“, „Sie hat den Look perfekt getroffen!!“ oder „Ich denke, wir haben die neue Morticia gefunden!“, lauten nur drei der begeisterten Kommentare zu den Fotos, die die Sängerin bei Instagram gepostet hat.