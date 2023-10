90s-Yearbook-Challenge? Kai Pflaume braucht dafür keine künstliche Intelligenz!

Mit hoch gegeltem Bürstenhaarschnitt, froschgrüner Krawatte und grell-gemustertem Blazer grinst ein junger Kai Pflaume in die Kamera – kann DIESES Foto wirklich echt sein? Die gleiche Frage schießt einem beim Anblick eines weiteren Bildes durch den Kopf, auf dem Kai mit Karohemd und Sonnyboy-Smile aussieht, als wolle er zum Casting von Take That oder Caught In The Act. Und ist das etwa der Träger einer Latzhose, der sich da auf Foto fünf geschmuggelt hat? Ernsthaft, Kai?

