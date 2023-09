Wer bei Google nach Informationen sucht, hinterlässt in der Regel digitale Spuren. Zu den häufigsten Suchbegriffen der vergangenen Jahre gehören Klassiker wie „wetter“, „facebook“, „amazon“, „youtube“, „corona“ oder die neueste iPhone-Generation. Aber auch das Suchwort „google“ wird bei der Suchmaschine häufig eingegeben – kurios.

Die Daten der US-Suchmaschine – das Unternehmen wurde am 4. September 1998 gegründet und ging am 27. September live – sind aber auch ein Spiegel gesellschaftlicher Trends in Deutschland, wenn man etwa die Begriffe betrachtet, deren Suchanfragen sich innerhalb eines Jahres vervielfacht haben.

Lese-Tipp: Google feiert 25. Jubiläum – in einer Garage fing alles an