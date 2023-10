Nudeln ohne Ei sind so trocken, dass Bakterien und Pilze keine Chance haben – also verderben sie auch nicht so schnell. Laut Verbraucherzentrale kann man die trocken Teigwaren getrost noch Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) kochen und genießen. Vollkorn- oder Eiernudeln sind meist nur ein Jahr haltbar, hier lohnt sich der Blick auf den Datumsstempel der Verpackung.