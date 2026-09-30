Das Wichtigste in Kürze Die einfache Schiene gegen nächtliches Zähneknirschen zahlt Ihre gesetzliche Kasse vollständig, wenn akute Beschwerden vorliegen.

Für die individuell eingeschliffene Schiene zahlen Sie 103,49 bis 157,48 Euro Zahnarzthonorar, und die Rechnung des Zahnlabors kommt getrennt dazu.

Eine Zuzahlung zur Kassenschiene gibt es nicht: Entweder trägt die Kasse die Behandlung ganz, oder sie läuft ganz privat.

Die Funktionsanalyse, mit der die Praxis Ihren Biss vermisst, kostet zusätzlich 150 bis 300 Euro und ist eine reine Privatleistung.

Vor einem Abschluss zählen zwei Angaben im Tarif: der Erstattungssatz für Zahnbehandlungen und die Begrenzungen der ersten Vertragsjahre.

Adjustierte Schiene selbst zahlen oder absichern? Die Kasse trägt nur die einfache Version. Die DFV rechnet Aufbissbehelfe und Schienen unter Zahnbehandlungen ab, im Tarif Exklusiv mit 100 Prozent. Tarife ansehen

Kassenschiene oder adjustierte Schiene: Was unterscheidet die beiden?

Kassenschiene und adjustierte Schiene unterscheiden sich in der Oberfläche, und genau daran hängt die ganze Kostenfrage. Die Kassenschiene unterbricht die Kontakte zwischen Ober- und Unterkiefer, mehr nicht. Die adjustierte Schiene, oft Michigan-Schiene genannt, wird auf Ihren Biss eingeschliffen und führt den Unterkiefer in eine definierte Position.

Umgangssprachlich heißen beide Knirscherschiene, Knirschschiene, Aufbissschiene oder Beißschiene. Auf der Rechnung heißen sie anders, und dort trennen sich die Wege.

Kassenschiene Adjustierte Schiene Oberfläche nicht eingeschliffen auf Ihren Biss eingeschliffen Abrechnung BEMA-Position K2 GOZ-Nr. 7010 Wer zahlt die gesetzliche Kasse, vollständig Sie, vollständig Honorar für Sie kostenfrei 103,49 bis 157,48 Euro Zahnlabor von der Kasse getragen wird separat berechnet Funktionsanalyse nicht vorgesehen 150 bis 300 Euro, optional

Die Praxis empfiehlt Ihnen in vielen Fällen die adjustierte Variante. Das ist eine fachliche Entscheidung, aber sie ist eben auch die teurere, und Sie sollten wissen, dass Sie damit die Kassenleistung nicht ergänzen, sondern ersetzen.

Was kostet eine Knirscherschiene?

Das Zahnarzthonorar für die adjustierte Schiene liegt zwischen 103,49 Euro und 157,48 Euro. Dahinter steckt keine Preisliste der Praxis, sondern eine Rechenformel: Die Gebührenordnung für Zahnärzte weist der GOZ-Nr. 7010 800 Punkte zu, ein Punkt ist 0,0562421 Euro wert, und die Praxis multipliziert das Ergebnis mit einem Faktor.

Dieser Faktor entscheidet, wo in der Spanne Sie landen. Er reicht vom Einfachen bis zum Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes. Üblich ist der 2,3-fache Satz, das sind die 103,49 Euro. Beim 3,5-fachen Höchstsatz stehen 157,48 Euro auf der Rechnung, und diesen Aufschlag muss Ihnen die Praxis schriftlich begründen.

Damit ist die Rechnung aber noch nicht fertig. Das Labor, das die Schiene anfertigt, stellt seine Arbeit getrennt in Rechnung, und die Funktionsanalyse kommt bei Bedarf mit 150 bis 300 Euro obendrauf.

Die ARAG nennt für eine einfach ausgeführte Schiene als reine Privatleistung 300 bis 400 Euro und für eine Versorgung mit allen Zusatzschritten bis zu 800 Euro. Diese Beträge sind Gesamtrechnungen inklusive Labor, das Honorar oben ist nur der Anteil der Praxis.

Für Ihr Budget zählt deshalb die Summe aus Honorar, Labor und Analyse, nicht die Zahl, die in der Gebührenordnung steht.

Wann zahlt die gesetzliche Kasse?

Die Kasse zahlt die einfache Schiene, wenn Ihre Praxis eine akute Beschwerdesituation feststellt und sie über die BEMA-Position K2 abrechnet. Dann ist die Versorgung für Sie kostenfrei, ohne Eigenanteil und ohne Zuschussrechnung.

Entscheidend ist, was danach passiert, und hier machen viele Patienten eine teure Annahme. Für die Kassenschiene gilt ein gesetzliches Zuzahlungsverbot. Ihre Praxis darf Ihnen die Differenz zur teureren privaten Variante nicht als Aufpreis in Rechnung stellen. Das heißt: Wenn Sie die adjustierte Schiene möchten, wird die gesamte Behandlung privat, nicht nur der Aufpreis.

Sie können also nicht 100 Euro dazulegen und den Rest über die Kasse laufen lassen. Es gibt zwei Wege, und Sie entscheiden sich für einen davon, bevor die Praxis den Abdruck nimmt.

Eine zweite Grenze betrifft Erwachsene. Eine kieferorthopädische Behandlung übernimmt die Kasse nur bis zum 18. Geburtstag. Wer als Erwachsener knirscht, hat die Schiene deshalb häufig als einzige von der Kasse getragene Option, und alles, was darüber hinausgeht, zahlt er selbst oder über eine Zahnzusatzversicherung für Kieferorthopädie bei Erwachsenen.

Zwei Wege, eine Schiene: so sehen die Rechnungen aus

Nehmen wir an, Sie kommen mit Kieferschmerzen in die Praxis und bekommen eine Schiene verordnet. Ab diesem Punkt trennen sich die beiden Rechnungen vollständig.

Weg 1, die Kassenschiene. Die Praxis rechnet K2 über Ihre Versichertenkarte ab. Sie bekommen keine Rechnung, Sie zahlen keinen Eigenanteil, und das Labor taucht für Sie nirgends auf. Was Sie erhalten, ist eine Schiene ohne eingeschliffene Oberfläche.

Weg 2, die adjustierte Schiene. Sie erhalten eine private Rechnung, auf der mindestens diese Posten stehen:

GOZ-Nr. 7010 für das Eingliedern, 103,49 Euro beim 2,3-fachen und 157,48 Euro beim 3,5-fachen Satz. Die Material- und Laborkosten des Zahntechnikers, die nach Paragraf 9 GOZ getrennt vom Honorar berechnet werden und je nach Labor unterschiedlich ausfallen. Die Funktionsanalyse, sofern sie durchgeführt wird, mit 150 bis 300 Euro.

Die genaue Höhe von Weg 2 kennen Sie erst, wenn der Kostenvoranschlag mit der Laborschätzung vorliegt. Wer diese Variante möchte und dafür keine Rücklage hat, braucht einen Tarif, der Zahnbehandlungen mitträgt, und zwar abgeschlossen vor den ersten Beschwerden.

Lohnt sich die adjustierte Schiene für Sie?

Die Antwort hängt daran, ob die Kassenvariante in Ihrem Fall überhaupt zur Wahl steht. Ohne akuten Befund fehlt die Voraussetzung für die Abrechnung über K2, und dann zahlen Sie die Schiene ohnehin privat. In dieser Lage ist die adjustierte Version die naheliegende Wahl, weil Sie für die einfache Ausführung denselben Weg über eine Privatrechnung gehen.

Anders sieht es aus, wenn Ihre Praxis akute Beschwerden dokumentiert und Ihnen trotzdem direkt die private Variante anbietet. Dann dürfen Sie fragen, was die eingeschliffene Oberfläche in Ihrem Befund konkret leisten soll. Wir halten den Aufpreis für gerechtfertigt, wenn eine Funktionsanalyse vorausgeht und die Schiene danach nachjustiert wird, und für verzichtbar, wenn beides nicht vorgesehen ist.

Drei Zahnzusatzversicherungen für Knirscher

Wir haben die Tarife danach sortiert, wie konkret der Versicherer die Schiene selbst benennt, denn genau daran scheitert im Leistungsfall die Erstattung. Die DFV führt Schienen wörtlich in ihren Zahnbehandlungsleistungen, die Allianz nennt die Knirscherschiene mit eigenem Prozentsatz, und die ARAG erstattet zusätzlich die Funktionsanalyse. Für Ihre Entscheidung zählt am Ende meist nur einer der drei.

DFV: Schienen stehen namentlich in den Leistungen

Die Deutsche Familienversicherung rechnet Aufbissbehelfe und Schienen unter Zahnbehandlungen ab und erstattet sie mit dem Satz des jeweiligen Tarifs: 50 Prozent im Tarif Basis, 70 Prozent im Komfort, 80 Prozent im Premium und 100 Prozent im Exklusiv. Eine Karenzzeit verlangt sie dafür nicht.

Das ist für diese Behandlung die klarste Zusage im Feld. Bei einer privaten Schienenrechnung über 400 Euro bleiben Sie im Tarif Premium mit 80 Euro selbst dabei, im Exklusiv mit nichts. Dafür begrenzt die DFV die Erstattung in den ersten 48 Monaten.

Aufbissbehelfe stehen wörtlich in den Bedingungen Die DFV nennt Aufbissbehelfe und Schienen ausdrücklich in ihren Zahnbehandlungsleistungen und erstattet ohne Karenzzeit, im Exklusiv zu 100 Prozent. Beitrag berechnen

Allianz MeinZahnschutz: 75, 90 oder 100 Prozent für die Anfertigung

Die Allianz führt die Knirscherschiene ausdrücklich als erstattungsfähige Leistung und staffelt sie über drei Tarife: MeinZahnschutz 75 erstattet die Anfertigung zu 75 Prozent, MeinZahnschutz 90 zu 90 Prozent und MeinZahnschutz 100 vollständig. Alle drei starten ohne Sperrfrist.

Einschränkend gilt, dass die Allianz die Erstattung in den ersten drei Kalenderjahren der Höhe nach begrenzt.

Knirscherschiene mit eigenem Erstattungssatz MeinZahnschutz 75, 90 und 100 erstatten die Anfertigung der Schiene mit 75, 90 oder 100 Prozent, in allen drei Tarifen ohne Sperrfrist. Leistungen prüfen

ARAG: vier Tarife und die Funktionsanalyse mit drin

Die ARAG hält vier Zahntarife bereit, die alle ohne Karenzzeit auskommen, und erstattet die Funktionsanalyse je nach Tarif mit 70 bis 100 Prozent. Das ist der Posten, den viele Tarife stillschweigend auslassen, und bei 150 bis 300 Euro ist er kein Rundungsfehler.

Interessant ist die ARAG damit vor allem für Sie, wenn Ihre Praxis die Schiene nicht nur anfertigt, sondern den Biss vorher vermisst.

Funktionsanalyse nicht selbst zahlen Die ARAG erstattet die Vermessung des Bisses je nach Tarif mit 70 bis 100 Prozent, in allen vier Tarifen ohne vorgeschaltete Karenzzeit. Tarifübersicht öffnen

Wartezeit und Zahnstaffel: warum der Abschlusszeitpunkt zählt

Der Abschlusszeitpunkt zählt, weil die Tarife die Erstattung in den ersten Vertragsjahren der Höhe nach begrenzen, auch wenn keiner von ihnen eine Sperrfrist verlangt. Wartezeit und Zahnstaffel sind zwei verschiedene Bremsen, und in diesem Feld bremst nur die zweite.

Die Wartezeit ist die Sperrfrist nach Vertragsbeginn, in der Sie noch nichts erstattet bekommen. Die Zahnstaffel begrenzt den Euro-Betrag, den Sie in den ersten Vertragsjahren insgesamt abrufen dürfen, und steigt dann Jahr für Jahr an.

Anbieter Wartezeit Begrenzung am Anfang DFV keine Staffel in den ersten 48 Monaten, ab Monat 49 voll Allianz MeinZahnschutz 75/90/100 keine Höchstgrenzen in den ersten drei Kalenderjahren

Eine Schienenrechnung über 400 Euro kann im ersten Vertragsjahr also an dieser Obergrenze anstoßen und im vierten nicht mehr. Wenn Sie schon wissen, dass Sie knirschen, aber noch keine Behandlung ansteht, ist der Abschluss jetzt die günstigere Reihenfolge als der Abschluss nach dem Befund. DFV, Allianz und ARAG verzichten dabei alle drei auf die Wartezeit, die Staffel bleibt davon aber unberührt.

Was Sie in der Praxis klären sollten, bevor Sie zustimmen

Die teuerste Entscheidung bei einer Schiene fällt in den zwei Minuten, in denen Sie gefragt werden, ob es die bessere Variante sein soll. Fragen Sie deshalb nach, bevor die Praxis den Abdruck nimmt:

Rechnen Sie K2 über die Kasse ab oder GOZ 7010 privat? Diese eine Frage entscheidet zwischen null Euro und einer dreistelligen Rechnung. Mit welchem Steigerungsfaktor rechnen Sie? Bei allem über 2,3 haben Sie Anspruch auf eine schriftliche Begründung. Sind die Laborkosten im Kostenvoranschlag enthalten oder kommen sie separat? Lassen Sie sich die Laborschätzung getrennt ausweisen. Ist eine Funktionsanalyse geplant und was kostet sie?

Lassen Sie sich den Kostenvoranschlag mitgeben und reichen Sie ihn vor der Behandlung bei Ihrer Zahnzusatzversicherung ein. Wenn Ihnen die Summe hoch vorkommt, holen Sie einen zweiten Kostenvoranschlag in einer anderen Praxis ein: Der Steigerungsfaktor und die Laborkosten sind die beiden Posten, die sich dabei am deutlichsten unterscheiden. Die meisten Versicherer geben Ihnen dann eine Erstattungszusage, und die ist im Streitfall Ihr Beleg. Heben Sie außerdem die Laborrechnung auf: Sie kommt oft Wochen später und getrennt von der Praxisrechnung, und genau sie wird beim Einreichen am häufigsten vergessen.

Die Schiene allein trägt den Beitrag selten: Sie ist eine Position unter vielen Leistungen einer Zahnzusatzversicherung, und ob sich der Abschluss für Sie rechnet, entscheidet Ihr Behandlungsbedarf über die nächsten Jahre. Für Knirscher mit Zahnersatz in Aussicht ist eine Zahnzusatzversicherung meist sinnvoll, für ein ansonsten sanierungsfreies Gebiss eher nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine zahnärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung. Ob eine Schiene in Ihrem Fall überhaupt angezeigt ist, ob sie eingeschliffen werden muss und welcher Betrag am Ende im Kostenvoranschlag steht, entscheidet allein Ihre Zahnarztpraxis.

Häufige Fragen zur Knirscherschiene

Wie viel kostet eine Knirscherschiene beim Zahnarzt? Die adjustierte Schiene kostet 103,49 Euro Zahnarzthonorar beim üblichen 2,3-fachen Satz und 157,48 Euro beim 3,5-fachen Höchtsatz. Dazu kommen die Kosten des Zahnlabors, die getrennt berechnet werden, und bei Bedarf 150 bis 300 Euro für die Funktionsanalyse. Die ARAG nennt für eine einfach ausgeführte Schiene 300 bis 400 Euro als Gesamtrechnung inklusive Labor und bis zu 800 Euro mit allen Zusatzschritten. Die Kassenschiene ist für Sie kostenfrei.

Was ist der Unterschied zwischen Aufbissschiene und Knirscherschiene? Aufbissschiene und Knirscherschiene bezeichnen dasselbe Gerät. Aufbissschiene und Aufbissbehelf sind dabei die Begriffe der Abrechnung, Knirscherschiene, Knirschschiene und Beißschiene die des Alltags. Der Unterschied, der Ihre Rechnung bestimmt, liegt woanders: Eine Schiene ohne eingeschliffene Oberfläche unterbricht nur den Kontakt der Zahnreihen und läuft über die Kasse, eine adjustierte Schiene wird auf Ihren Biss abgestimmt und ist eine Privatleistung.

Wie oft bezahlt die Kasse eine Knirscherschiene? Die Kasse trägt die einfache Schiene, wenn Ihre Praxis eine akute Beschwerdesituation feststellt und über die BEMA-Position K2 abrechnet. Bei jeder Neuversorgung wird diese Indikation erneut geprüft, der Befund entscheidet also und nicht ein Kalenderintervall. Entscheiden Sie sich dann für die adjustierte Variante, ist die gesamte Behandlung wieder privat, auch wenn die vorherige Schiene eine Kassenleistung war.