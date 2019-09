Ryanair Gutscheine & Rabatte

Es wird durch Ryanair empfohlen, dass Fluggäste sich entweder vor Ankunft am Flughafen ihre Bordkarte ausdrucken oder über das Smartphone auf die mobile Bordkarte zugegriffen wird. Dies spart Ihnen am Flughafen Zeit und Geld. Sollten Sie vor Ihrer Ankunft am Flughafen noch nicht den Online Check-in genutzt haben, fällt für den Check-in am Flughafen eine Gebühr von 55 € an. Sollten Sie zwar eingecheckt haben, Sie haben sich aber noch nicht Ihre Bordkarte ausgedruckt, wird für die Neuausstellung der Bordkarte eine Gebühr von 20 € erhoben.