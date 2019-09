mömax Gutscheine & Rabatte

Stornierungen sind nur schriftlich möglich. Schreiben Sie hierzu an shop@moemax.de. Geht es um eine Lieferung per Spedition, können Sie den Auftrag noch bis zum Tag der Auslieferung widerrufen. Bei Ware, die Ihnen per Paket geliefert wird, sind Stornierungen möglich, so lange das Paket noch nicht an DHL übergeben wurde.