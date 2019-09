engelbert strauss Gutscheine & Rabatte

In diesem Onlineshop können Sie aus unterschiedlichen Zahlungsoptionen wählen. In einigen Fällen bekommen Sie dabei sogar einen Nachlass auf den Einkaufspreis. Wenn Sie sich für die Zahlung via PayPal oder Kreditkarte entscheiden, dann ändert sich nichts am Preis. Zwei Prozent Skonto gibt es, wenn Sie fürs Bezahlen Ihrer Bestellung den Bankeinzug, die Nachnahmezahlung oder den 10-Tage-Rechnungskauf wählen. Sie haben außerdem noch die Möglichkeit, den Kauf auf Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen auszuwählen. In diesem Fall würde sich am Preis allerdings nichts ändern. Einen Rabatt von vier Prozent gibt es bei der Zahlung via Vorkasse.