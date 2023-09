Gute Nachricht zuerst: Auch in der ersten Zyklusphase, also während und kurz nach der Periode, wenn man sich eigentlich schlapp fühlt, können viele Frauen ihre sportlichen Fähigkeiten abrufen. Alles andere hätte in unserer Evolution auch keinen Sinn ergeben, so Prof. Dr. Dr. Patrick Diel von der Deutschen Sporthochschule Köln.

„Wenn ich flüchten muss und die Frauen, die gerade ihre Tage haben, kommen nicht hinterher, dann werden sie am ehesten Opfer der Gefahr, wenn zum Beispiel ein Tiger angreift oder Ähnliches. Das wäre ein Nachteil gewesen und es gibt auch kein Beispiel aus dem Tierreich, wo wir so etwas sehen.“

Also, keine Sorge: Auch wenn Sie sich in manchen Phasen Ihres Zyklus schlapp und unsportlich fühlen, haben Sie nicht gleich Ihre ganzen sportlichen Fähigkeiten verloren. Trotzdem gibt’s gute Gründe, es während manchen Phasen der Periode etwas ruhiger angehen zu lassen.

Lese-Tipp: Das passiert während des Menstruationszyklus?