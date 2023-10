Das Pflanzenschutzmittel Acetamiprid geriet bereits 2013 in die Kritik, als es mit möglichen Nervenschäden in Verbindung gebracht wurde. Damals wurde die Senkung der gesetzlichen Richtwerte gefordert. In diesem Sommer forderte die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sogar das Verbot des Insektengifts. In Frankreich wurde das Gift beispielsweise schon 2018 aus der Landwirtschaft verbannt. (vho)

