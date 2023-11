In Frankreich soll das Rauchen an Stränden, in Parks und Wäldern sowie vor Schulen verboten werden. Außerdem steigt der Preis für eine Schachtel Zigaretten von rund elf Euro bis 2027 auf 13 Euro. Fast jeder vierte Franzose ist von dem Verbot betroffen. Denn so viele Menschen greifen in unserem Nachbarland fast täglich zur Zigarette. Und: Das Rauchverbot gilt auch für Urlauber.

