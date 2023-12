Zieht Kanye West in das beliebteste Reiseziel der Deutschen?

Wird die spanische Insel Mallorca, eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, bald um eine so schillernde wie umstrittene Attraktion reicher? Wenn ja würde das wohl bedeuten, dass dem deutschen Immobilien-Makler Marcel Remus (37) ein Sales-Coup gelungen ist. Der hatte während eines Arbeitstrips nach Dubai das US-Pärchen Kanye West (46) und Bianca Censori (28) zufällig erspäht und die millionenschwere Gelegenheit sogleich am Schopfe gepackt, wie er der "Bild"-Zeitung verriet.

"Kanye West und ich haben uns erst vor zwei Tagen im Hotel in Dubai kennengelernt", so Remus. "Ich bin aktuell hier zum Arbeiten und treffe Kunden und Investoren, die im nächsten Jahr auf Mallorca Häuser kaufen wollen." Er habe die beiden kurzerhand angesprochen und dem US-Rapper "gesagt, falls er mal in eine Immobilie auf Mallorca investieren möchte, soll er Bescheid sagen. Besonders jetzt wo es Direktflüge von New York nach Mallorca gibt, sei das ein spannendes Investment."

Dieses Initiativ-Angebot scheint dem Musiker umgehend zugesagt zu haben, wie Remus weiter verrät: "Wir haben direkt unsere Nummern ausgetauscht. Vollgas und Attacke." Am Tag darauf habe man sich bereits wieder zum Abendessen getroffen und "einige spannende Immobilien-Projekte auch außerhalb von Mallorca" besprochen. Zudem habe West den Makler damit beauftragt, "sein Haus in Malibu [zu] verkaufen".

Das zufällige Treffen in der Hotel-Lobby in Dubai dürfte sich also bereits jetzt für Remus gelohnt haben. Mehrere Beweisfotos postete Remus auf seinem offiziellen Facebook-Account. Zu einem Selfie mit West schreibt er: "Next big Deal w/ Kanye. Bianca trägt im Hintergrund schon den Teddy. Auf nach Mallorca!" Einen Tag später folgten Bilder vom Business-Dinner mit der Rap-Größe, die zuletzt jedoch vornehmlich mit Antisemitismus-Skandalen für Schlagzeilen sorgte.

spot on news