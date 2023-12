Wer mehr von der erwachsenen Yeliz sehen will, kann ihre Suche nach der großen Liebe in ihrem eigenen Dating-Format "Make Love, Fake Love" verfolgen. Dort ist Single-Lady mit zehn „Single“-Männern in eine Villa gezogen, um ihren Mr. Right zu finden. Manche Männer sind jedoch vergeben und spielen ein falsches Spiel – in der Hoffnung, eine Siegprämie von 50.000 Euro für sich und ihre Partnerin zu gewinnen. Ob Yeliz alle Lügner enttarnen und ihren Mr. Right endlich finden kann, gibt’s auf RTL+ zu sehen. (jve/ean)