Auch jetzt lässt Janniks Reaktion nicht lange auf sich warten! In seiner Instagram-Story postet er ein Statement zu den aktuellen Vorwürfen: „Das, was sie da heute gesagt hat, und was mir in dem Zusammenhang zugeschickt wurde, kann ich einfach nicht so stehen lassen.“ Er könne das, was sie sagt, alles nicht mehr hören: „Ich habe dieses Jahr so viele Dinge einfach unkommentiert gelassen und ich lasse mich nicht schon wieder vor Millionen von Menschen als Fremdgeher darstellen.“



Jannik ist enttäuscht über die Vorwürfe: „(...) Mich macht das alles einfach nur noch traurig. Ich habe echt gedacht, das wäre vorbei...“ Scheinbar nicht! (lpü)