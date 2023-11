„Ich hatte ja eine ganz schwere Schwangerschaft“, erzählt sie in der aktuellen Folge von „Promi Big Brother“ ihrem Mitbewohner Jürgen Milski (60). „Von der fünften Woche an bis zum Ende.“ Der TV-Star litt unter Hyperemesis gravidarum – einer Erkrankung, bei der Schwangere unter starker Übelkeit leiden und sich mehrmals täglich übergeben müssen.

Als sie aufgrund ihrer Beschwerden in die Klinik musste, soll von ihrem damaligen Partner jede Spur gefehlt haben. „Er hat dann lieber sein Musikvideo gedreht, das richtig beschissen war“, so Yeliz. „Und ich saß im Krankenhaus und keiner hat mich abgeholt. Das war echt die schlimmste Zeit in meinem Leben.“ Irgendwann habe Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht sie aus dem Krankenhaus abgeholt.

