Ausgedacht hat sich das Maurice Bünker. Er ist Metzger in einem Supermarkt in Xanten: "Die Idee ist halt einfach eine Alternative zu einer Gans oder einer Ente oder was anderes weihnachtlichem. Der Ursprung in der Tradition ist Kartoffelsalat und Wiener Würstchen und da haben wir uns gedacht, dass wir eine traditionelle Weihnachtsbratwurst herstellen."