„Oscar, Oscar, Oscar!“ kommt aus den Lautsprechern. Es ist der geheime Code für eine hochdramatische Situation. Übersetzt: Mindestens ein Mensch ist über Bord gegangen. Sofort leitet der Kapitän am Sonntagabend ein Umkehrmanöver ein. Suchscheinwerfer gehen an, eine Rettungscrew in einem kleinen Beiboot rast aufs Meer vor Barcelona in die Nacht hinaus.