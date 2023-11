Wenn es so kommen würde, wie in dieser Prognose, dann hätten wir Schnee-taugliche Temperaturen an Weihnachten: Die über ganz Deutschland gemittelten Höchstwerte würden im Minus-Bereich liegen. Das wäre Dauerfrost. Für Schnee bräuchten wir dann allerdings noch Niederschlag. Doch davon ist in der Prognose in der zweiten Dezember-Hälfte nur wenig zu sehen. Trotzdem wäre es deutlich winterlicher als an Weihnachten 2022.

Zum Vergleich: Am 24. Dezember im vergangenen Jahr lagen die Höchstwerte im Deutschland-Mittel bei 9,7 Grad.

Für Silvester wäre der Unterschied zum letzten Jahr besonders krass: