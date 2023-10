Eine fast ganz normale Familie, nur mit blauem Blut, scheinen der Prinz und die Prinzessin von Wales mit ihren drei Kindern zu sein – und da kracht es eben auch mal. Aktuelles Streitthema der Eltern soll die Zukunft ihres ältesten Sohnes Prinz George sein. Wird er auf ein Internat gehen wie seine Vorfahren oder nicht?

Prinz William besuchte im Alter von 13 Jahren das Eton College und verließ dafür sein Elternhaus. Das Eton College ist eine weiterführende Schule für Jungen in der englischen Grafschaft Berkshire, in der auch der Ort Windsor liegt, der neue Wohnort seiner Familie. Am Eton College gehen etwa 1300 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren zur Schule.

Prinz William und Harry trafen es noch recht gut mit ihrem Besuch des Eton Colleges. Ihr Vater, König Charles III., hatte einst auf Wunsch seines Vaters Prinz Philip das als streng bekannte Internat Gordonstoun besuchen müssen. Weit weg von zu Hause musste er im Alter von 13 Jahren an die Nordküste Schottlands ziehen, das Eton College war Prinz Philip zu nah an der Heimat. Es ist bekannt, dass König Charles sich unwohl fühlte an der Privatschule, woraufhin Prinz William und Prinz Harry diese nicht besuchen mussten.

Der dritte in der Thronfolge, Prinz George, wird offenbar in die Fußstapfen seines Vaters und Onkels treten und das Eton College besuchen. Seine Mutter, Herzogin Kate, soll sich Williams Vorstellungen nach monatelanger Diskussion nun gebeugt haben, das berichtet das britische Magazin „Express“ und beruft sich auf eine Quelle aus dem Umfeld der Familie von Wales.