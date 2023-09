RTL traf Isa Haller und die verriet uns, wie es ihrem Sohn heute geht: „Ich bin so stolz auf meinen Sohn jetzt. Ja, er ist total clean. Mein Sohn, der in der Schule nur Fünfen hatte, studiert jetzt mit Auszeichnung. Jedes Semester bekommt er eine Auszeichnung. Er studiert jetzt Psychologie und will jetzt anderen helfen. Wenn er mit dem Studium fertig ist, möchte er dann in einem Drogencenter selber als Psychologe arbeiten und anderen helfen.“

Das Einzige, was ihn im Moment beschäftigt – er hat leider zugenommen. Möchte aber wieder abnehmen. Jetzt macht er Sport und spielt jede Woche Tennis. „Mein Sohn ist so super jetzt und ist so klar im Kopf. Er hat so liebe Freunde dadurch gewonnen durch seine Ausbildung. Justin hat es so gut zurzeit. Er ist noch immer verheiratet. Die beiden haben gestern ihren 2-jährigen Hochzeitstag gehabt.“ Ihre Erleichterung merkt man der Schauspielerin an. Und trotzdem ist da noch diese eine – wenn auch nicht ganz kleine – Sache...