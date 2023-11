Viel zu früh muss er sterben!

Am Samstag (11. November) kommt ein VW Golf in einer Linkskurve zwischen Wendgräben und Zeppernick (Sachsen-Anhalt) von der Straße ab, am Steuer sitzt eine 15-Jährige. Zwei Insassen werden von einem umkippenden Baum im Wagen zerquetscht. Philipp (21) ist einer von ihnen. Im Internet trauern seine Freunde jetzt um ihn – und rufen zu Spenden auf.

