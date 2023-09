Welttourismustag – was hat NRW zu bieten?

Heute ist Welttourismustag. Da denkt man erstmal an Urlaub auf Mallorca oder in der Türkei. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Schöne Städte, Berge, Flüsse, Natur – gibt es auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Der Tourismus ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Im vergangenen Jahr sind rund 20 Millionen Urlauber nach NRW gekommen und die lassen richtig Geld hier.