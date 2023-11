Netflix hat noch mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Ein Algorithmus analysiert unser Sehverhalten ganz genau und schlägt auf Grundlage unserer Favoriten immer neue Serien und Filme vor, die uns gefallen könnten. So weit, so gut. Das Problem dabei: Filme, die nicht zu unserem Profil und unseren üblichen Präferenzen passen, fallen unter den Tisch. Aber das muss nicht sein!

Es gibt eine Reihe von Codes, die Ihnen Zugang zu allen möglichen Filmkategorien verschaffen. Und so gibt es neben Genres wie Action, Horror & Co. auch ein umfangreiches Repertoire an Weihnachtsfilmen.