Wegen „Wetten, dass…?"-„The Masked Singer" muss weichen

Die neunte Staffel der Promi-Rateshow startet am 18. November und läuft eigentlich jeden Samstag. Eigentlich. Denn: „Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", erklärt Moderator Matthias Opdenhövel in einer Pressemitteilung von ProSieben. Diesem Wunsch habe sich der Sender nicht widersetzen wollen.



Lese-Tipp: Vor letzter „Wetten, dass...?“-Sendung setzt das ZDF Michelle Hunziker vor die Tür



„Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will“, so Sendersprecher Christoph Körfer. Ergo: Die zweite Folge von „The Masked Singer“ steht nur für Sonntag, 26. November, im Programm.