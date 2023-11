Was wurde aus „Saturday Night“-Sängerin Whigfield?

Sie ist von keiner 90er-Party wegzudenken! Mit „Saturday Night“ stieg Whighfield 1994 an die Spitze der deutschen Charts. Dabei konnte sich der Eurodance-Hit ganze 28 Wochen in den Top 100 halten – ein unglaublicher Erfolg. Auch in weiteren Ländern wie Großbritannien und Italien machte sich die Sängerin mit ihrem Ohrwurm einen Namen. An ihren Erfolg mit dem Kult-Song konnte die Dänin trotz mehreren Versuchen nie anknüpfen.

Seit einigen Jahren lässt es Whigfield in ihrer Wahlheimat Mailand ruhiger angehen. Hier lebt sie zusammen mit ihrem Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Der Musik ist sie aber weiter treu geblieben. Auch heute tourt sie immer noch mit ihren alten Hits um die Welt und wird für Veranstaltungen gebucht. Zuletzt hat sie sogar neue Musik veröffentlicht. (ean)