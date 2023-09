Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz in einen Ampel-Streit eingreift. Wie die Sender RTL/ntv erfahren haben, hat der Kanzler am Mittwoch am Rande einer Kabinettssitzung den Kurs der Regierung in Sachen Asylgesetz klargestellt. Den Grünen habe er klargemacht, dass sie ihre Position anpassen sollen. Doch was hat das Kanzler-Machtwort zu bedeuten?