„Was ist denn hier los? Oh, mein Gott!“ Zack, und plötzlich ist da eine Baustelle, wo sonst nur Rasen war! SO sah der Garten definitv nicht aus, als Verona Pooth vor einigen Tagen auf ihre Lesereise gegangen ist. Irgendwer hat in ihrer Abwesenheit eine große viereckige Grube ausgehoben. Verwirrt filmt die 55-Jährige das Baustellenchaos von der Veranda aus und grübelt: „Was soll das werden? Hilfe!“

„Sieht verdächtig nach einem Schwimmbad aus, oder was meint ihr?“, fragt Verona ihre Follower. „Ein Fußballfeld wird es wohl eher nicht sein“, stellt sie fest. Und einen Whirlpool haben die Pooths bereits.