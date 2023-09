Manfred Leuker aus Altenberge engagiert sich seit Jahrzehnten: In Altenberge hilft er nicht nur bei der Kleiderkammer und dem Einkaufsbus für Senioren mit, sondern auch beim Treff „Klönen beim Kaffee“. Der 69-jährige Rentner ist einer von rund sechs Millionen Ehrenamtlern in NRW. Erstmals wurden nun einige von ihnen im Landtag in Düsseldorf geehrt. Auch Manfred Leuker erhielt eine Ehrenamtsmedaille.