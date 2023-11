Verfolgungsjagd in München: Zwei Autos rasen mit über 160 Sachen durch Innenstadt

Zwei PS-starke Wägen haben sich in der Nacht auf Freitag in München ein vermeintliches Autorennen geliefert. Nachdem eine Polizeistreife darauf aufmerksam geworden ist und die Fahrzeugführer zum Anhalten aufgefordert hat, beschleunigten die Autos und flüchteten. Für eines der beiden Fahrzeuge endete die spektakuläre Verfolgung allerdings in einem Wohnhaus.