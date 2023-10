Unverpackt-Läden - ist der Trend schon wieder vorbei?

In einem Unverpackt-Laden wird Müsli in ein Glas gefüllt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv

Der erste Unverpackt-Laden hat 2014 in Kiel eröffnet - seitdem ist viel passiert: Bis 2018 gab es rund 60 Neueröffnungen und ein Jahr später bereits über einhundert Unverpackt-Geschäfte. Der Verbund Unverpackt e.V. hat 2022 einen Höchststand von 337 registrierten Mitgliedsgeschäften verzeichnet. Neben den dort organisierten Stores gibt es viele unabhängige Unverpackt-Läden und auch mobile Händler, die beispielsweise auf Wochenmärkten ihre lose Ware verkaufen. Beliebt sind die Läden, weil man dort auch geringe Mengen in eigenen Gefäßen erwerben kann und Plastikmüll spart.

Trotz der Wachstumszahlen müssen immer wieder verpackungsfreie Läden schließen. Im Jahr 2022 waren es bundesweit 70 allein Läden aus den Reihen des Verbands, die dichtgemacht haben. Aber im gleichen Zeitraum, so betont Lisa Schulze von Unverpackt e.V. im Gespräch mit RTL.de, hätten auch 46 Geschäfte neu eröffnet. Dass die Branche nicht mehr so stark wie vor Corona sei, bestätigt auch ihre Kollegin Chrissi Holzmann. Zahlen aus dem aktuellen Jahr spiegeln diesen Trend wider, da 2023 bisher fünf Läden eröffnet und 35 geschlossen wurden. 103 Projekte werden als „in Planung“ gelistet. Aktuell verzeichnet der Verein 274 geöffnete Läden – also 63 weniger als zur besten Zeit 2022. Zudem kommen noch 75 aktive Läden, die kein Mitglied im „Unverpackt e.V.“ sind.