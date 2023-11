Britta und Theo sind total genervt voneinander. Britta hasst es, dass Theo andauernd lautstarke Partys im Haus veranstaltet. Wenn sie die dann zu unterbinden versucht, ist Theo wiederum sauer auf sie. Aber dann haben sie plötzlich einen gemeinsamen Grund zu feiern: Sie erfahren nämlich, dass die Todesmeldung über ihre Nachbarn Eva, Dominic und Jakob ein Fake war und die drei noch leben. Da drehen die Bewohner der Dach-WG vor Freude die Musik auf und Britta tanzt spontan mit ihnen. Danach schlägt Britta Theo sogar vor, die nächste Party gemeinsam zu schmeißen. Und so geht sie mit ihm in den Keller, um sich seine Plattensammlung anzuschauen. Und beim Durchstöbern der Platten entdecken die beiden plötzlich eine Gemeinsamkeit. Was das genau ist, zeigt das Video oben.

