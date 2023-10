Britta spielt Theo einen Streich: Als der in der WG mit seinen Freunden feiert, verursacht sie einen Stromausfall und sprengt damit die Party. Doch das lässt Theo sich nicht gefallen und rächt sich an ihr, indem er die Party kurzerhand in den Keller verlegt. Und dadurch wird Brittas entspannter Saunabesuch empfindlich gestört.