Jakob hat Evas Verfolgerin Verena Keyser in eine Falle gelockt und sie an dem vermeintlichen Treffpunkt gestellt. Zur gleichen Zeit macht Ute mit Benedikt einen Spaziergang und weiht ihn in Jakobs Aktion ein, obwohl sie ihm eigentlich nichts davon sagen wollte. Benedikt regt sich vor Ute über ihren gefährlichen Plan auf. Was, wenn Jakob nicht mit Verena fertig wird? Hinter ihr steckt doch eine ganze Organisation. Das dürfte eine Nummer zu groß für Jakob sein. Aber da kommt Jakob von seiner Begegnung mit Verena zurück. Ute fragt ihn, wie es gelaufen ist. Jakobs Antwort überrascht jedoch, wie das Video oben zeigt.