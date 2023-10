Jakob ist dahintergekommen, dass Verena, seine neue Bettgespielin, zu Evas Verfolgern gehört. Er hat nämlich einen Zeitungsausschnitt entdeckt, auf dem sie zusammen mit Evas früherem Mandanten Hector Mertens, einem zwielichtigen Diamantenhändler, zu sehen ist. Sein Ziel ist nun, Verena zu schnappen, und zwar bevor Eva zu dem vereinbarten Treffen am 23. Oktober nach Köln kommt. Nur so kann er sicherstellen, dass sie Eva nichts mehr anhaben kann. Also lockt er Verena mit einem raffinierten Plan auf eine falsche Fährte. Wie er das genau anstellt, zeigt das Video oben.